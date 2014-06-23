США передали українським військовослужбовцям 1,5 тис. індивідуальних аптечок

США передали українським військовослужбовцям 1,5 тис. індивідуальних наборів першої медичної допомоги.

Про це УНІАН повідомили у Відділі преси, освіти і культури Посольства США.

«Близько 1500 індивідуальних наборів першої медичної допомоги, надані Сполученими Штатами як допомога Збройним силам України, прибули до Києва 16 червня, були розмитнені і надійшли до кінцевого отримувача 21 червня», - йдеться в повідомленні.

За даними посольства, ці набори надані на прохання Міністерства оборони України.

«Ця доставка є частиною пакету допомоги США Україні несмертельними засобами на суму понад 23 мільйони доларів, до якого також входять бронежилети, прилади нічного бачення, засоби зв'язку та інші матеріали для українських військових та прикордонників», - підкреслюється в повідомленні.

Як зазначили також у посольстві, передані аптечки «підвищать солдатську виживаність підчас польових військових операцій, рятуючи людські життя».

При цьому у дипломатичному відомстві додали, що американська безпекова допомога Україні триває і очікуються наступні доставки цієї допомоги.