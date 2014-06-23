Питання щодо чергових держзакупівель закриється впродовж двох тижнів - МОЗ
Заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинець прогнозує, що впродовж двох тижнів буде закрито питання чергових держзакупівель.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час запитань до Уряду у Верховній Раді.
На думку Лазоришинця, ці функції взагалі потрібно було б від МОЗ передати, наприклад, Міністерству економіки, адже МОЗ повинне займатися лікуванням пацієнтів і контролем його якості, а не держзакупівлями.
Лазоришинець зазначив, що у зв'язку, зокрема з індексацією цін «змінився обсяг цих закупівель», і деякі заявки змінювалися. «Так, на сьогодні, - сказав він, - оголошено 4 торги, а 14 ще подається до Міністерства економіки». «Я думаю, що протягом двох тижнів це питання буде закрите», - додав Лазоришинець.