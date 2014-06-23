Морги у Києві переповнені неопізнаними тілами - Лутковська

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це сказав директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Новицький, коментуючи звернення омбудсмена Валерії Лутковської щодо великої кількості непохованих тіл у судово-медичних моргах Києва.

Новицький зазначив, що поховання вказаних категорій померлих здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. «На жаль, у бюджеті Києва кошти на виконання робіт із поховання одиноких та невідомих громадян у поточному році депутатами минулого скликання не були передбачені, хоча пропозиції до проекту бюджету разом із необхідними розрахунками Департаментом житлово-комунальної інфраструктури було подано своєчасно», – пояснив Новицький.

Він підкреслив, що разом з цим, протягом 5 місяців поточного року Ритуальними службами СКП «Спецкомбінат ПКПО» та СКП «Київський крематорій» проведено 71 кремацію та 90 поховань за рахунок коштів господарської діяльності зазначених підприємств.

Крім того, аби виправити ситуацію, що склалася, за дорученням Київського міського голови Володимира Кличка 19 та 20 червня було проведено кремацію 3 осіб та поховано 40 осіб, що знаходилися в судово-медичному морзі № 2 (вул. П.Запорожця, 26) за рахунок коштів фінансової допомоги приватних структур.

За словами Новицького, у найближчі дні, після надання Бюро судово-медичної експертизи всіх необхідних документів, будуть продовжені роботи з поховання та кремації зазначеної категорії громадян, що знаходяться в морзі №1 на вул. Оранжерейній.

Як повідомляв УНІАН, за даними омбудсмена, станом на 17 червня у двох моргах Київського міського бюро судово-медичної експертизи знаходяться 115 тіл померлих, які підлягають похованню за державний кошт. При цьому останнє поховання було здійснено 29 квітня 2014 року, коли було поховано 17 тіл.