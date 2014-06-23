Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає

Україні цього тижня пройдуть сильні дощі, а температура повітря значно не зміниться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

"Погода буде впродовж цього тижня дуже нестабільною", - сказав Кульбіда.

Він додав, що минулого тижня середня денна температура повітря була нижчою за норму.

"Якщо порівняти середню температуру з нормами цього періоду можна сказати, що зараз по всій території України вона на 4-6 градусів нижча норми для цього періоду", - зазначив Кульбіда.

За даними синоптика, 24 червня дощів не буде, проте невеликі опади пройдуть на півночі правобережної України. Максимальна температура повітря становитиме 19-24 градуси, а на півдні країни - 28 градусів вище нуля.

25 і 26 червня Укргідрометцентр очікує погіршення погодних умов. Зокрема, 25 червня сильні дощі пройдуть у північних, центральних і східних областях країни, а 26 червня - в західних, центральних і південних областях. "Варто очікувати випадання сильних дощів у багатьох регіонах", - повідомив синоптик.

Кульбіда також зазначив, що 27 і 28 червня варто очікувати покращення погодних умов по всій території України.

"27-28 червня певне покращення погодних умов. Це буде пов'язано зі зменшенням інтенсивності дощів, хоча випадати вони будуть в окремих регіонах", - зазначив синоптик.

За його словами, температура повітря, починаючи з 27 червня, буде поступово зростати і 30 червня досягне 25-30 градусів вище нуля.