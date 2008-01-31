МОЗ України впровадить шведську діагностику ВІЛ/СНІДу

В Україні збираються впровадити шведську діагностику ВІЛ/СНІДу, повідомляє Newsru.ua.

Про це заявив міністр охорони здоров`я України Василь Князевич у ході зустрічі з міністром зовнішньої торгівлі Швеції Евою Бйорлінг.

Зокрема міністр охорони здоров`я сказав, що "міністерство зацікавлене розвивати співпрацю зі шведськими колегами, насамперед, щоб перейняти шведський досвід у сфері діагностики ВІЛ/СНІДу".

Повідомляється, що в основі шведської технології діагностики лежить система визначення моменту пристосовності вірусу до чергового циклу медикаментозного лікування. Річ у тому, що якщо лікар знатиме це, то зможе своєчасно призначити пацієнтові цикл лікування іншими препаратами.

Таким чином, подібна тактика дає можливість організувати своєчасне та ефективне лікування і здешевити його.

Також дана технологія дозволяє проводити тестування інфікованих і хворих, уражених всіма відомими на сьогоднішній день типами вірусів.

Крім всього іншого, в ході зустрічі Князевич і Бйорлінг піднімали питання співпраці у напрямку модернізації системи охорони здоров`я України.