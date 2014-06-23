У Донецькій області з початку АТО загинули четверо дітей – ОГА

15:23, 23 червня 2014
Країна
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REUTERS

У Донецькій області з початку проведення антитерористичної операції загинули четверо дітей.

Про це УНІАН повідомили в департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, спростувавши неправдиву інформацію про загибель 40 дітей під час АТО, поширювану деякими ЗМІ.

В ОДА підкреслили, що «з моменту початку АТО від поранень загинули четверо неповнолітніх - двоє хлопчиків і дівчинка в Слов'янську, а також дівчинка в Шахтарському районі».

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