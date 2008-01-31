В Одесі планується побудувати шість лікарень

У проекті Генерального плану Одеси, представленому групою столичних архітекторів на загальний розгляд, передбачено будівництво в місті шести спеціалізованих і багатопрофільних лікарень для дорослих і дітей на 6600 ліжко-місць.

Про це повідомив журналістам головний архітектор Одеси Володимир Колокольников.

Серед установ, які планується побудувати, великий - на 2,5 тисячі ліжко-місць - лікувальний комплекс на колишніх полях фільтрації, лікарню «швидкої допомоги» на 1,1 тис. ліжко-місць у районі військового аеродрому «Шкільний», лікарню в районі Ленселища, міську інфекційну лікарню біля Усатово, лікарні на житловому масиві Котовського і в районі Чорноморки.

Крім того, міські власті мають намір надавати приміщення на житлові забудови сімейним лікарям і лікарям загальної практики.