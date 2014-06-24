Як захиститися від сонячних променів

Щоб зберегти красу і здоров'я своєї шкіри важливо добре захищати її від активних сонячних променів. З приходом літа крім звичайних процедур по догляду потрібно додати ще захист шкіри від сонця. Допомогти в цьому покликані різні сонцезахисні засоби. Наша шкіра потребує захисту від сонця кожен день. Отже, спробуємо розібратися які саме засоби вибрати і як правильно ними користуватися, пише myledi.net.

Вибираючи сонцезахисний засіб для тропіків краще всього віддати перевагу кремам з SPF 40, 50 і більше. Людям з сухою шкірою краще всього вибрати зволожуючі засоби, тоді як дітям і людям з алергічними реакціями краще підійдуть гіпоалергічні засоби. Якщо Ви знаєте, що будете купатися і засмагати, то слід вибрати водостійкі засоби. Тим не менш, будь-який крем змивається, якщо Ви перебуваєте у воді деякий час. У таких випадках рекомендується повторно нанести сонцезахисний засіб.

Показник SPF означає скільки ультрафіолетових променів можна отримати без шкоди для шкіри. Наприклад, SPF 10 значить, що кількість променів може у десять разів перевищувати норму і при цьому не зашкодити шкірі. Це зовсім не час, який можна засмагати без шкоди як багато хто вважає. При цьому слід звернути увагу, що засоби з показником, більше ніж SPF 50 не рекомендується використовувати здоровим людям. Вони призначені для людей, які перенесли пластичні операції або складні косметичні процедури. До того ж креми з показником SPF 50 поглинають 98% променів.

Сонцезахисний крем потрібно наносити за 10-15 хвилин до того, як Ви потрапите на сонці. Адже на той момент, коли промені вже будуть потрапляти на шкіру крем повинен бути вже ввібраний шкірою. На пляжі крем слід наносити кожні 2 години. Адже ми потіємо, купаємося і крем змивається. На тіло потрібно наносити не менше, ніж 2 ст. ложки крему, а на обличчя не менш, ніж половину чайної ложки. Крем потрібно зберігати тільки один сезон, - придбаний тюбик слід використовувати протягом одного літа.