Донецьку та Луганську області забезпечили ліками на суму понад 520 тис

Представники фармацевтичного бізнесу надали гуманітарну допомогу у вигляді лікарських засобів на суму понад 520 тис. грн, які розподілено між закладами охорони здоров’я Луганської та Донецької області і медичними службами Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та СБУ.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України, керівник постійно діючого штабу з питань організації медичного забезпечення населення та учасників антитерористичної операції Василь Лазоришинець, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Лазоришинець сказав: «Завдяки роботі штабу з представниками фармацевтичного бізнесу ми отримали гуманітарну допомогу у вигляді лікарських засобів на суму понад 520 тис. грн, яку розподілили між закладами охорони здоров’я Луганської та Донецької області та медичними службами Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та СБУ».

Він повідомив, що в рамках діяльності штабу, за ініціативи МОЗ України, підготовлено ряд звернень до Бюро ВООЗ та благодійного фонду «Лікарі без кордонів» щодо надання гуманітарної допомоги.

За його словами, «у результаті таких звернень для українських військових планується постачання 300 тисяч одиниць індивідуальних аптечок та 10 мобільних госпіталів». Лазоришинець зазначив, що нині робота штабу зосереджена на посиленні взаємодії між медичними службами у зоні антитерористичної операції, а також фахівці штабу опікуються внормуванням термінового надання одноразових дозволів на ввезення в Україну лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та інших вкрай необхідних медичних матеріалів, які не зареєстровані в Україні, для потреб українських військових і постраждалих.

Лазоришинець нагадав, що у зв’язку із ситуацією, що склалася у південносхідному регіоні України, ще 16 квітня за ініціативи Міністерства охорони здоров’я було створено постійно діючий штаб з питань організації медичного забезпечення населення та учасників антитерористичної операції.