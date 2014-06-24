МОЗ оголосило 14 конкурсних торгів на закупівлю ліків на 537,5 млн грн

Міністерство охорони здоров’я оголосило 14 конкурсних торгів на закупівлю ліків на суму понад 537,5 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

«Оголошено 14 конкурсних торгів за відповідними напрямками на загальну суму понад 537,5 млн грн. Це закупівля імунобіологічних препаратів, лікарських засобів для дітей, хворих на вроджені імунодефіцити, імуноглобулін, ліки для хворих на хронічні вірусні гепатити, тест-смужки до глюкометрів, лікарські засоби для лікування дітей, хворих на резистентну форму ревматоїдного артриту тощо», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСич доручив МОЗ терміново розмістити оголошення про тендерні закупівлі ліків

Крім того, за даними МОЗ, вже відбулося розкриття конкурсних пропозицій на суму майже 61 млн грн на закупівлю медичних виробів для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації та ліків для дорослих, хворих на гемофілію.

МОЗ України також підготовлені технічні завдання для оголошення конкурсних торгів ще по 17 напрямкам на суму понад 854 млн грн, які відбудуться найближчим часом, додали в прес-службі.