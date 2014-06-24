Чим корисне вживання авокадо

1. Авокадо є відмінним джерелом глутатіону - це важливий антиоксидант, який дуже важливий для профілактики старіння, раку і хвороб серця, кажуть дослідники, пише nature.health-ua.org.

2. Підтримання здоров'я очей. Авокадо містить більше каротиноїдів, зокрема лютеїну, ніж будь-який інший фрукт. Лютеїн - головний антиоксидант, який захищає від макулярної дегенерації сітківки і катаракти.

3. Зниження рівня холестерину - за рахунок високого вміст бета-ситостерину. Це фітосполука, яка, як було показано у дослідженнях, сприяє зниженню рівня "поганого холестерину" в крові на 17%. Для того, щоб досягти результату, треба з'їдати авокадо після їжі протягом одного тижня.

4. Зміцнює здоров'я серця. Один плід авокадо містить 23% від рекомендованої денної норми фолієвої кислоти. Дієта, багата фолієвою кислотою, знижує ризик серцевих захворювань. Вітамін Е, мононенасичені жири і глутатіону в авокадо також відмінно зміцнюють серцевий м'яз.

5. Допомагає краще засвоювати поживні речовини. Деякі дослідження показали, що певні поживні речовини поглинаються краще у тих людей, які регулярно їдять авокадо. Наприклад, коли учасники дослідження з'їдали салат, що містить авокадо, вони вбирали в п'ять разів більше каротиноїдів, ніж ті, хто їв салат без цього фрукта.