Фонд Ахметова евакуював з Донецької області понад три тисячі людей

Добродійний фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" евакуював з Донецької області більш як три тисячі людей.

Як повідомили УНІАН у фонді "Розвиток України", за останній місяць роботи зусиллями програми фонду «Сиротству - ні» із зони військового конфлікту із Слов'янська, Слов'янського району і Краматорська евакуйовано 3254 людини, з них 1946 дітей.

Тимчасово розміщено більш як 900 людей на базах відпочинку підприємств групи «Систем Кепітал Менеджмент», забезпечено харчування і дозвілля.

Нагадаємо, що починаючи з 23 травня, добродійний фонд Ріната Ахметова, за активної підтримки партнерських організацій та активістів, організовує вивезення сімей із Слов'янська і Краматорська.

Фонд у співпраці з партнерами залучає психологів і психотерапевтів для надання допомоги в місцях проживання тимчасових переселенців, надає гуманітарну допомогу тим, хто залишається у Слов'янську і Святогорську.

Всі, хто бажає виїхати за межі Слов'янська і Краматорська, можуть дзвонити за телефонами цілодобових «гарячих» ліній і дізнаватися актуальну інформацію про можливість виїзду: 063117 89 01, 095199 74 81, 050620 29 15, 095061 80 69, 050847 07 72.

Фонд Ахметова також закликає українців, у яких є родичі і друзі із Слов'янська і Краматорська, передати їм контакти та інформацію про можливість виїзду з міст. Також можна подзвонити за телефонами «гарячих ліній», повідомити адреси можливого місця перебування таких людей, і волонтери фонду «на місцях» спробують зв'язатися з ними і допомогти виїхати.