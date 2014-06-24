Кращий засіб від запаху часнику

Американські вчені встановили найкращий засіб проти запаху часнику з рота. Ним виявилося звичайне яблуко.

Часник є однією з найбільш популярних приправ, здатних підсилити смак безлічі страв. Але цей же продукт викликає і найбільш стійкий неприємний запах з рота, від якого часом буває надзвичайно важко позбутися. Американські дослідники з Державного університету Огайо залучили десятки добровольців, яких кілька тижнів поспіль годували часником. Протягом цього терміну всім учасникам дослідження давали найрізноманітніші засоби, які повинні були перебити характерний аромат, пише medinfo.ua.

Виявилося, що найбільш ефективним інструментом у боротьбі з запахом часнику з рота є звичайне яблуко. Також хороший ефект давали лимонний сік, зелений чай і м'ята.