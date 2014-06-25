Куркума допомагає спалювати жирові відкладення

Дієтологи знову звернули увагу на куркуму - пряність, яка використовується в їжу вже сотні років. Виявилося, куркума володіє протизапальними властивостями і допомагає спалювати жирові відкладення, пише meddaily.ru з посиланням на The Sydney Morning Herald. Деякі фахівці вважають куркуму універсальним продуктом, який захищає від хвороб серця, астми, артриту, хвороби Альцгеймера. Також вона є антиоксидантом. Він уповільнює процес старіння і розвитку хронічних недуг.

Зараз набувають поширення рецепти з куркумою. Її додають у сік або споживають разом з водою. В Індії, наприклад, куркуму завжди використовували в якості дезинфікуючого засобу і ліки від болю в горлі. Це також пояснює, чому в Індії один з найнижчих показників поширення хвороби Альцгеймера в світі.

Фахівці рекомендують пацієнтам з остеоартритом щодня з'їдати по чайній ложці прянощів. Ще її можна пити з молоком. Завдяки жиру з молока корисні речовини краще засвояться. До речі, проблема засвоєння куркуми - те, над чим вчені б'ються вже не перший рік. Нещодавно на ринку з'явиdся БАД - Терапкумін. Виявляється: цей ізолят куркуми чудово всмоктується, а показник біодоступності підвищений у 27 разів. Правда, повноцінна пряність все одно корисніша з точки зору впливу на запальні та аутоімунні захворювання.