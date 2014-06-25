На Львівщині чоловік під час збору ягід постраждав від укусу змії

На Львівщині 57-річний чоловік під час збору ягід постраждав від укусу змії.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 24 червня до реанімаційного відділення Яворівської центральної районної лікарні було госпіталізовано 57-річного жителя села Висіч Яворівського району, який під час збирання ягід в лісі отримав укус змії.

З початку грибного та ягідного сезону на Львівщині вже зафіксовано два випадки укусів людей зміями: постраждали дві жінки, обидві жительки сіл Сколівського району області.