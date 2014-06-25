Правила кодування травм загиблих внаслідок бойових дій

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, на початку червня 2014 року Центр медичної статистики МОЗ України поінформував усі територіальні інформаційно-аналітичні центри про правила кодування травм, отриманих в результаті бойових дій.

Відповідно до інформації Центру медичної статистики МОЗ України, для ідентифікації кількості травм у загиблих в результаті бойових дій при кодуванні у дужках поруч з основним кодом необхідно проставляти додатковий код як «Ушкодження внаслідок бойових дій». При заповненні «Лікарського свідоцтва про смерть» у пункті «Смерть настала внаслідок...» необхідно вказувати «Ушкодження внаслідок дій, передбачених законом та воєнних операцій» і має зазначатись основна причина смерті від травми, що призвела до безпосередньої причини смерті.

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Саме цих правил мають дотримуватися керівники територіальних інформаційно-аналітичних центрів, лікарі-патологоанатоми та лікарі бюро судово-медичних експертиз.