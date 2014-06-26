Уряд оновив посадовий склад Ради у справах інвалідів

Кабінет міністрів України своєю постановою оновив посадовий склад Ради у справах інвалідів при уряді.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, встановлено, що головою Ради є віце-прем’єр-міністр України, визначений Кабінетом міністрів, а заступником – міністр соціальної політики.

Рада у справах інвалідів при Кабінеті міністрів є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів з питань забезпечення прав осіб з інвалідністю та їх соціальної захищеності.

До її складу від органів влади входять керівники центральних органів виконавчої влади та Комітету Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів і Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, до повноважень яких належать питання соціального захисту інвалідів. Також до складу Ради, відповідно до прийнятої постанови, включено представників всеукраїнських об’єднань інвалідів - замість представників недержавних організацій, кількість яких є занадто великою.