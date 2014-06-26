Управління соцзахисту допомагатимуть батькам у реєстрації новонароджених дітей

Управління соціального захисту населення допомагатимуть батькам у реєстрації новонароджених дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, сьогодні уряд своєю постановою врегулював Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Відтепер батьки новонародженої дитини мають змогу звернутися одразу до департаменту соцзахисту населення за призначенням допомоги при народженні дитини, а департаменти, у свою чергу, мають змогу самі надати документи до Державної міграційної служби для реєстрації дитини.

При цьому замість близько шести документів, які були раніше необхідні для реєстрації, потрібно буде пред’явити лише паспорт, заяву та надати квитанції про сплату мита або документ про звільнення від його сплати.

У Мінсоцполітики прогнозують, що ці зміни щороку торкатимуться понад 500 тис. сімей.

Як зазначила міністр соцполітики Людмила Денісова, надзвичайно важливою ця норма є для батьків, які тимчасово переселилися з окупованої території АР Крим, міста Севастополя та східних регіонів країни.

«Наприклад, сім’я, яка переїхала на тимчасове проживання до іншого регіону України, не має можливості зареєструвати дитину, народжену на новому місці проживання, за фактичним місцем прописки. Для того, щоб оформити допомогу при народженні дитини та зареєструвати її, батькам потрібно лише запросити працівників управлінь соцзахисту до свого теперішнього місця перебування», - пояснила Денісова.