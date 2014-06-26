Уряд подовжив виплати допомоги при народженні першої дитини
Зміни дозволять зокрема зберегти право 126 тисяч громадян на зарахування часу догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до трудового стажу
Для сімей, у яких дитина була народжена першою, і призначена допомога при народженні дитини в розмірі визначеному, як на першу дитину (виплата провадиться протягом 24 місяців) Уряд подовжив щомісячні виплати до досягнення нею трирічного віку і встановив їх у розмірі 130 гривень.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, ці зміни дозволять зокрема зберегти право 126 тисяч громадян на зарахування часу догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до трудового стажу.
Як відомо, з 1 липня 2014 року збільшено розмір допомоги при народженні першої дитини на 10 320 гривень (з 30 960 до 41 280 гривень), а також період виплати зазначеної допомоги продовжено з 24 до 36 місяців.