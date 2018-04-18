В Україні працює міжнародна робоча група з питань реформування психіатричної допомоги

До України з офіційним візитом прибула делегація представників систем охорони психічного здоров’я Федеративної Республіки Німеччина та Польщі.

Як повідомили УНІАН у МОЗ України, метою візиту є підведення підсумків виконання програми «Партнерство в охороні психічного здоров’я» за 2009 – 2013 роки та визначення планів на майбутнє.

Перший день робочої зустрічі відбувся в Українському НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, де було обговорено результати співробітництва між Україною, Німеччиною та Польщею з питань реформування психіатричної служби в чотирьох пілотних регіонах України (м. Київ, Донецька, Одеська, Львівська області).

Учасники презентували набутий досвід, було високо оцінено напрацювання з обох сторін співробітництва, детально обговорено труднощі, причини їх виникнення та шляхи вирішення. Визначено цілі та перспективи подальшого співробітництва з питань реформування надання психіатричної допомоги на 2014 рік.

Сьогодні робоча група продовжить обговорення в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.