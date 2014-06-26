МОЗ передало медичним службам силовиків 16 "швидких"

Як повідомили УНІАН у МОЗ, медичні служби силових структур отримали від відомства 16 нових автомобілів екстреної медичної допомоги.

Автомобілі, які були призначені для обслуговування Криму, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06.2014 р. за № 577, перерозподілено між іншими регіонами та медичними службами силових структур. Зокрема Міністерство оборони України отримало 4 автомобілі екстреної медичної допомоги класу А (2 одиниці на базі «Peugeot Boxer» та 2 одиниці на базі «Газель») та 2 реанімобіля. Міністерство внутрішніх справ України - 3 автомобіля екстреної медичної допомоги класу А (один на базі «Peugeot Boxer» та 2 - на базі «Газель»), один автомобіль класу В та 2 реанімобіля. Служба безпеки України та Державна прикордонна служба України отримали по одному автомобілю класу А та реанімобілю.