Охорона здоров'я буде пріоритетною для інвестування галуззю - Шеремета

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує збільшити кількість пріоритетних для інвестування галузей і внести до переліку пріоритетних разом з агросектором й інфраструктурою, сферу інформаційних технологій, освіти, машинобудування, енергетики й охорони здоров'я.

Про це повідомив журналістам міністр економрозвитку Павло Шеремета під час роботи міжнародного форуму в Києві.

«АПК, інфраструктура, транспорт – це пріоритети. Але ми додали туди енергетику, машинобудування, нові галузі - IТ, освіту й охорону здоров'я», - сказав міністр.

Він також відзначив, що головне, що потрібно сьогодні зрозуміти інвесторам й одержувачам інвестицій - немає ніяких «українських особливостей». За словами Шеремети, інвестиції будуть успішними тоді, коли в Україні буде реалізовано принцип об'єднання свободи ведення бізнесу й ефективної державної політики. «У нас є ряд пріоритетних секторів, які цікаві для інвестицій. Наразі ми працюємо над збільшенням цього переліку до 10-12 пунктів і в кожному із секторів хочемо напрацювати до 10-15 інвестпроектів», - сказав Шеремета.

Разом з тим він нагадав, що інвестори, як і раніше, обережні щодо України і назвав основні проблеми, які турбують інвесторів. «Перше питання, що його ставлять інвестори, – наскільки глибоко ми контролюємо свою країну і свою територію. Друге питання – наскільки ми серйозні щодо боротьби з корупцією. І третє питання – наскільки Україна стабільна у фінансовому сенсі, оскільки ризик державного дефолту зберігатиметься аж до кінця року», - сказав Шеремета.

Він наголосив, що відповіддю на ці питання і проблеми має стати комплекс заходів, який необхідно реалізувати як на законодавчому рівні, так і на рівні правоохоронних органів. «Закони – це не єдине, що потрібно, наприклад, для боротьби з корупцією. Необхідний цілий комплекс заходів, що їх мають курирувати, зокрема силові й правоохоронні відомства. Що нам потрібно? Хірургічне втручання. Потрібно змінити людей і змінити систему», - резюмував міністр.

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що уряд повинен переходити до реабілітаційного пакета економічних і політичних заходів, базовими цілями яких у середньостроковій перспективі стануть агропромисловий сектор й енергетика. При цьому Яценюк наголосив, що це ті пріоритети, «які є реалістичними».