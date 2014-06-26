У світі щороку фіксується близько 183 тисяч смертей, пов'язаних із наркотиками - ООН

У світі щороку фіксується близько 183 тисяч смертей, пов'язаних із наркотиками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це регіональний радник у галузі ВІЛ/СНІДу Управління ООН з наркотиків і злочинності в Україні і Молдові Мірзахід Султанов заявив сьогодні на прес-конференції, присвяченій Дню боротьби з наркоманією і наркобізнесом.

Він наголосив, що доступ до служб наркологічної допомоги або лікувальну наркологічну допомогу дістає лише кожен шостий проблемний наркоспоживач у світі.

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«У світі - близько 12,7 млн осіб вживають ін'єкційні наркотики. Особливо гострою ця проблема є в Східній і Південно-східній Європі, де рівень споживання ін'єкційних наркотиків у 4,6 разу вище, ніж у середньому в світі. Більше половини з них – інфіковані гепатитом С», - зазначив Султанов.

У свою чергу, голова Державної служби України з контролю за наркотиками Володимир Тимошенко повідомив, що в Україні зареєстровано близько 300 тис. споживачів ін'єкційних наркотиків.

«Серед них 20% хворі на ВІЛ/СНІД. На нелегальному ринку наркотиків найпоширеніші – опій, марихуана і стимулятори. Серед них опіати складають 62,3%, стимулятори – 16,9%», - сказав Тимошенко.