Щеплення від грипу зараз - неефективне

Зараз у багатьох школах країни почали кампанію вакцинацій проти грипу. Чи буде вона ефективна розповів УНІАН директор Українського центру грипу МОЗ України, професор Аркадій ФРОЛОВ.

Саме вересень і жовтень є найрезультативнішими і найефективнішими для щеплень від вірусних інфекцій. Якщо людина вакцинується пізно, у неї зменшуються шанси не захворіти на грип.

Зараз, доки епідемії і активного розповсюдження вірусів немає, можна зробити щеплення. Але тільки у разі, якщо у вас немає протипоказань і вам це порекомендує лікар.

Але майте на увазі, що тільки у 40 % людей за два тижні з`являються захисні титри проти грипу, у інших - лише через місяць. Є такі люди, у яких цих титрів, незважаючи на щеплення, не буде взагалі.

Те, що деякі фірми, які випускають вакцини проти грипу, обіцяють ефект вже через 7 днів - це малоймовірно. Можливо є поодинокі випадки. Але, зазвичай, стійкий ефект від вакцинації спостерігається через місяць.