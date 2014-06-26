В оздоровчому таборі Львівщини пройдуть реабілітацію 98 дітей з Луганської області

В оздоровчому таборі Львівщини розмістять для проходження реабілітації 98 дітей та підлітків з Луганської області.

Як повідомила УНІАН спеціаліст зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Фонду народонаселення Організації Об’єднаних Націй (ФНООН) Олена Кулик, 27 червня діти вже приїдуть на Львівщину і будуть поселені в оздоровчий табір „Царинка” біля курортного міста Славське на Львівщині.

Кулик зазначила, що ФНООН у співпраці з Міністерством соціальної політики України взяв на себе витрати, пов’язані з перебуванням 98 дітей та підлітків з Луганської області та супроводжуючих осіб в оздоровчому закладі «Царинка» біля міста Славське Львівської області. Переважно це підлітки з соціально незахищених сімей із тих районів Луганської області, що входять до зони Антитерористичної операції.

Діти проведуть 18 днів в оздоровчому дитячому таборі, де пройдуть курс психологічної реабілітації та набудуть навичок безпечної поведінки в рамках освітнього курсу «Дорослішай на здоров’я», організованого ФНООН.

В рамках курсу з молоддю Луганщини працюватимуть досвідчені психологи і тренери. Також діти та підлітки відвідають визначні місця західної України, матимуть змогу поспілкуватися зі своїми ровесниками.

Крім цього, ФНООН у співпраці з благодійної організацією «Карітас України» надав пакети гігієнічних засобів і товарів першої необхідності для 400 сімей тимчасово переміщених осіб з регіонів АТО для розповсюдження через 6 регіональних осередків «Карітас України» у Львівській та Івано-Франківській областях.

2 липня представник ФНООН в Україні пані Нузхат Есан відвідає Львів і Львівську область. Есан планує поспілкуватись із молоддю Луганщини у таборі «Царинка», а також передати дітям сувеніри (футболки, кепки, канцелярське приладдя, гігієнічні засоби) і подарунки для переможців конкурсу дитячого малюнку.