У МОЗ спростовують інформацію щодо відставки Мусія
19:09, 26 червня 2014Країна
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У прес-службі МОЗ України спростували інформацію у повідомленнях деяких засобів масової інформації про те, що міністр охорони здоров’я Олег Мусій подав у відставку
Фото: УНІАН
Сьогодні Мусій перебував з робочою поїздкою у Харківській області. Метою візиту є координація дій МОЗ України з медичними службами інших міністерств і відомств, підрозділи яких борються з тероризмом і сепаратизмом на Сході країни, поглиблення співпраці між цивільною системою надання медичної допомоги та військовою медициною, перевірка готовності медичних закладів області до надання допомоги у екстремальних умовах.
Міністр також відвідав Ізюмську центральну міську лікарню, де лікують поранених і постраждалих зі Слов'янська. Він передав лікарні гуманітарну допомогу і лікарські засоби.
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