У МОЗ спростовують інформацію щодо відставки Мусія

Сьогодні Мусій перебував з робочою поїздкою у Харківській області. Метою візиту є координація дій МОЗ України з медичними службами інших міністерств і відомств, підрозділи яких борються з тероризмом і сепаратизмом на Сході країни, поглиблення співпраці між цивільною системою надання медичної допомоги та військовою медициною, перевірка готовності медичних закладів області до надання допомоги у екстремальних умовах.

Міністр також відвідав Ізюмську центральну міську лікарню, де лікують поранених і постраждалих зі Слов'янська. Він передав лікарні гуманітарну допомогу і лікарські засоби.