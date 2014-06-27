Президент підписав зміни до закону про оздоровлення та відпочинок дітей
Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до статті 13 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» щодо встановлення віку дітей, які перебувають у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку разом із батьками».
Про це повідомляє прес-служба президента.
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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 червня ухвалила даний закон.
Законом вносяться зміни до статті 13 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей», де визначається, що діти віком від 4 до 7 років (раніше - 6 років) перебувають у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку разом із батьками або іншими законними представниками.
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.