Щепотіна відсторонено від посади директора Національного інституту раку - Мусій

Про це в інтерв’ю "Українській правді. Життя" повідомив міністр охорони здоров'я Олег Мусій.

"Закінчилась комплексна перевірка Інституту раку під керівництвом пана Щепотіна і у вівторок у мене на столі лежав кінцевий акт перевірки, підписаний усіма понад двадцятьма членами цієї комісії. Там маса порушень", - розповів Олег Мусій.

На запитання, до якого висновку дійшли члени комісії, Мусій сказав: "Що Щепотін повинен бути звільнений негайно. Відсторонений і звільнений. І я підписав сьогодні (у середу – ред..)наказ про відсторонення Щепотіна від виконання обов’язків. Саме тому, що він пішов на лікарняний, він буде чотири місяці на лікарняному і його звільнити за чинним законодавством неможливо".

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"Далі ці всі документи до кінця тижня будуть передані в Генеральну прокуратуру. Там стільки порушень!", - сказав міністр охорони здоров’я.

На запитання про характер виявлених порушень, Олег Мусій відповів: "Наприклад на 50 млн. грн була закуплена апаратура 2011, 2012, 2013 року, яка не введена в експлуатацію, в якої закінчився термін технічного обслуговування. Це дорога апаратура, яка зараз пропадає в Інституті раку"

"Людина, яку він призначив контролювати якісь надання онкологічної допомоги, вона хлібо-пекар, і взагалі до медицини не має жодного відношення. Ліки, які накуповувались за бюджетні кошти, потім хворі все одно купували в аптеках… Щепотіним, по суті зруйнована в Україні вся онкологічна служба. Він безпосередньо має нести за це відповідальність. Для цього є правоохоронні органи, не я є суддя, але ця людина не може бути директором Інституту раку", - додав міністр охорони здоров’я.

Як відомо, в Національному Інституті Раку створено ініціативну групу, яка вимагає відсторонення від будь-яких посад нинішнього директора НІР Ігоря Щепотіна та детальної перевірки діяльності Інституту і його реорганізації.

20 травня, лікарі та родичі пацієнтів мітингували під стінами МОЗу з цими вимогами та передали відомству листа до міністра охорони здоров'я.

У коментарі УП.Життя наприкінці травня Олег Мусій розповів, що МОЗ ініціює перевірку Інституту раку, бо на керівника є багато скарг і виявлені численні порушення.

"Окрім того, наскільки мені відомо, вже порушені кримінальні справи проти пана Щепотіна за зловживання службовим становищем і так далі", - додав Олег Мусій у травні.