Порошенко підписав закон щодо організації інклюзивного навчання

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання».

Про це повідомляє прес-служба президента.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання”.

Законом внесено зміни до статті 12 Закону України «Про дошкільну освіту», якими передбачено, що для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі дошкільних навчальних закладах можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Відповідно до закону, у всіх типах дошкільних навчальних закладів при реалізації права дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти.

Також вносяться зміни до Закону «Про загальну середню освіту», відповідно до яких діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням впродовж усього періоду навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.

Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.