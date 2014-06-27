Жінки, які народжують пізно, живуть довше

Тривалість періоду фертильності безпосередньо пов'язана з процесом старіння, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. І тривала фертильність обумовлена генетичними особливостями. Як показало дослідження, жінки, які народили первістка у 33 роки, в два рази частіше доживали до 95 років порівняно з жінками, які народили в останній раз в 29 років.

Коментує доктор Томас Перлз Медцентру Бостонського університету: "Це не означає, що жінки повинні затягувати з материнством. Можливо, в принципі здатність зачати дитину пізно говорить про хороштй стан організму і про те, що старіння протікає повільно".

Провели генетичний аналіз 551 сім'ї, в якій було багато довгожителів. При цьому фіксувався вік, в якому 462 жінки народжували останню дитину, і як довго вони жили. Фахівці припустили: жінки-довгожителі через генетику схильні народжувати в пізньому віці. І є всі шанси передати ці гени наступним поколінням. Ймовірно, з цієї причини 85% жінок доживають до 100 років і лише 15% чоловіків.