Журавлина - чудовий засіб для лікування грипу

Журавлина – унікальна ягода. Вона містить такі корисні речовини, яких немає в жодній іншій ягоді. У ній багато калію (116 міліграм), кальцію (14 міліграм), фосфору (11 міліграм), заліза (0,6 міліграм), марганцю і йоду. В журавлині у великій кількості містяться вітаміни - C (30 міліграм) і P (0,1 міліграм), а також вітамін B1 (0,03 міліграм) і вітамін B2 (0,02 міліграм).

Тому сік із журавлини – прекрасний засіб для лікування багатьох хвороб, зокрема застуди і грипу. Він знижує жар, виводить шлаки і, що найголовніше, підсилює дію ліків (антибіотиків і сульфаніламідів) у кілька разів, тому так корисно запивати ці ліки журавлинним соком. А все тому, що журавлина – чемпіон за вмістом таніну. Він має особливу здатність збирати в організмі різні хвороботворні бактерії і виводити їх назовні.

Як правильно приготувати морс із журавлини? 2 ст. журавлини розім`яти в ступці або в блендері, віджати сік і перелити в посуд, що не окислюється. Шкірки покласти в каструлю, залити двома літрами води, довести до кипіння і кип`ятити 4-5 хв. Відвар злити, процідити, розвести в ньому 1/2 ст. меду і 1 ст. л цукру, додати збережений сік. Перемішати і остудити.

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