Медична реформа в Україні провалилася - експерт

Медична реформа в Україні провалилася.

Про це сказав на прес-конференції в агентстві УНІАН голова ГО «Інститут правових досліджень і стратегій» Андрій Роханський.

За його словами, «ця реформа певних цілей досягла - розігнала поліклініки і організувала центри первинної медико-санітарної допомоги і центри сімейної медицини або сімейні амбулаторії, але на цьому досягнення, які є сумнівними, з нашої точки зору, і закінчились». Він додав, що план реформ, відповідно до якого «мала бути реорганізована вторинна медична допомога, надана економічна самостійність лікувальним закладам», зупинився в 2013 році і не виконаний. Роханський зазначив, за результатами реформи, «медична допомога наближена до людей, але всі адміністративні послуги, зокрема, видача лікарняних листів, які більше запитані, вони віддалилися» і лікарняні не рідко видаються в інших установах, які віддалені від пунктів надання допомоги.

Роханський повідомив, що в ряді областей, в ряді районів міста Києва з’явилися лікарі сімейної медицини, які були за 6 місяців переорієнтовані з інших спеціальностей, які не володіють педіатрією і це породжує багато проблем. Він підкреслив, що кваліфікація сімейних лікарів є не на досить високому рівні.

Член Комітету з реформування системи охорони здоров’я Громадської ради при МОЗ України, лікар невідкладних станів, координатор медичної служби Майдану Максим Іонов повідомив на прес-конференції, що реформа екстреної медичної допомоги була неефективною. Він назвав провальними проекти «Єдина система 112», на який виділялися величезні кошти, а також дуже «сильно розрекламований і вкрай необхідний проект «Національна проект «Своєчасна допомога». За його словами, ці проекти показали, що «це були суто проекти, на яких «відмивалися» кошти, величезні фінансові ресурси». Він підкреслив, що «суттєво нічого не змінилося, кардинальних змін в системі немає». Іонов наголосив, що «статистика у нас «дута» і досі не визначено отой показник доїзду десять хвилин до хворого (йдеться про те, що машина екстреної медичної допомоги має прибути до пацієнта не пізніше, ніж за 10 хвилин - УНІАН), скільки життів врятовано, адже для мене як для лікаря набагато важливіший показник, скільки я і за який короткий час довіз хворого до стаціонару».

Іонов наголосив на тому, що є негативним і припинення з 1 січня діяльності спеціалізованої служби, яка є частиною екстреної медичної допомоги. За його словами, таким чином пацієнти були позбавлені «кваліфікованої спеціалізованої допомоги», зокрема йдеться про випадки гострих інфарктів, і гострих інсультів.

Волонтер паліативної допомоги Марія Шевченко розповіла на прес-конференції, що сама була в ситуації, коли в Голосіївському районі міста Києва, родичів паліативного пацієнта, який страждає від болю у наслідок онкологічного захворювання, направляли від одного структурного підрозділу Центру первинної медико-санітарної допомоги до другого, але рецепт на необхідні ліки виписали лише після втручання громадської організації. За її словами, знеболюючі ліки для онкохворого були отримані лише на третій день ходінь по інстанціях.

Представник Міжнародної благодійної організації "Ромський жіночий фонд "Чіріклі" Зола Кондур наголосила на тому, що є випадки дискримінації ромів щодо надання їм медичної допомоги, тобто є випадки відмови медиків від надання такої допомоги. За її словами, в Україні проживає, за неофіційною статистикою, від 200 до 400 тисяч ромів, а за офіційною статистикою - близько 48 тисяч. Вона зазначила, що важливо, щоб була включена в перелік професій така професія як ромський посередник, котрі допомагатимуть людям при вирішенні питань щодо отримання людьми цієї національності якісної медичної допомоги. За її словами, такі посередники потрібні і для інших «не захищених груп».

Представник асоціації учасників замісної підтримувальної терапії України (місто Київ), Євразійська мережа людей, що вживають наркотики, Андрій Яровий зазначив, що на сьогодні досить складна ситуація для людей, які є учасниками програми замісної підтримувальної терапії (ЗПТ). Він зазначив, що колишні споживачі ін’єкційних наркотиків, життя яких залежить від програми ЗПТ, сильно потерпають від політичної нестабільності в Україні. За його словами, на сьогодні позбавлені ліків ті, хто проживає в Криму, у східних областях України.

На прес конференції Роханський презентував щорічну доповідь правозахисних організацій «Права людини в галузі охорони здоров’я - 2013», де викладені факти порушень прав людини, проведений аналіз законодавства в сфері охорони здоров’я, а також надані рекомендації відповідним зацікавленим відомствам про виправленню ситуації. За його словами, важливі були б пропозиції від медиків щодо реформування цієї сфери, але, на жаль, їх немає. «Лікарське самоврядування неефективне, як і неефективні і медичні профспілки», - зазначив Роханський.

Він повідомив, що щорічна доповідь правозахисних організацій «Права людини в галузі охорони здоров’я - 2013», підготовлена ГО «Інститут правових досліджень і стратегій», складається з пацієнтських історій, життєвих фактів та аналізує стан дотримання права на здоров'я з боку держави. Звіт було підготовлено за підтримки програми Громадське здоров’я МФ «Відродження».