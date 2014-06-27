Усіх до Росії: терористи забороняють евакуйовувати із зони АТО дітей, хворих і літніх людей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська закликала прем'єр-міністра Арсенія Яценюка забезпечити евакуацію дітей, хворих і людей похилого віку із зони АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції.

Лутковська зазначила, що терористи заборонили місцевій владі евакуйовувати дітей, хворих та мешканців будинків для літніх людей із зони АТО в інші регіони України, терористи дозволяють вивозити цей контингент громадян лише до Російської Федерації.

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Тому вона направила листа Яценюку із закликом втрутитись у ситуацію і там, де можливо, забезпечити евакуацію дитячих будинків, психоневрологічних диспансерів, будинків для літніх людей на мирні території.

За словами Омбудсмена, на сьогодні із зони АТО вже виїхало 35-39 тис. громадян.

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Водночас вона спростувала інформацію російської сторони про те, що із Донецької та Луганської областей до Росії виїхало близько 500 тис. біженців. Лутковська назвала цю інформацію проявом інформаційної війни і додала, що часто ті люди, які виїхали до Росії із зони конфлікту, робили це під примусом терористів, які всіляко перешкоджають евакуації населення на мирні території в Україні.