Люди розумової праці найбільше схильні до нападів мігрені

Якщо відчуття того, що голова не просто розколюється, а буквально вибухає, вам не чуже, значить, мігрень ваша «хороша» знайома.

Назва захворювання походить від грецького слова «гемікранія», що означає половина голови. За статистикою мігрень дуже поширене захворювання - ним хворіє кожна двадцята людина.

Найчастіше до її нападів схильні жінки і люди розумової праці. Такі напади характеризуються сильним головним болем, який ще більш загострюється при напрузі або русі. Нерідко при мігрені з`являється нудота і блювота. Головною ж причиною недуги лікарі вважають сильні стреси.

Існує безліч лікарських препаратів для боротьби з мігренню, що виснажує організм. Особливо сильну дію мають наркотичні аналгетики. Проте вони небезпечні ймовірністю розвитку звикання, а також часто мають безліч побічних ефектів (нудота, сонливість і інше).

Застосовувати такі препарати слід тільки після консультації з лікарем, і бути дуже обережним. Зняти біль і знизити запальний процес допомагають протизапальні засоби, які також може прописати лікар.

Крім того, лікар може призначити пацієнтові антидепресанти, тобто ліки, які використовуються в психіатрії для зняття депресій. Такі препарати призначаються, коли з`являється необхідність впливати на особливі речовини в мозку, які беруть участь у формуванні больових симптомів.

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