Лікарі радять не ходити на роботу з температурою

Головний державний санітарний лікар столиці Ірина Козлова вважає, що підйом захворюваності в Києві щодо епідемічного порогу - невеликий, але все таки є. Про це повідомляє "Главред".

За її словами, за січень з перших тижнів кількість ГРЗ-інфікованих зросла з 13 до 19 тисяч. За останніх 2 дні четверо хворих по місту госпіталізовані. А за 2 тижні – 28 людей.

Фахівці радять: захворіли – залишайтеся ліпше вдома, викличте лікаря. Залежно від стану, лікар призначить лікування.

«Кому потрібний цей героїзм – ходити з температурою на роботу?! Заражати своїх співробітників? Головне – запобігти ускладненню, - вважає Ірина Козлова. – Кожна людина має зараз зміцнювати імунітет, їсти цитрусові, препарати часнику. Звичайно ж, виконувати всі розпорядження лікаря, не займатися самолікуванням, тим більше, в кожному випадку треба дивитися симптоматику – на грип, наприклад, антибіотики не діють! До того ж важливо, щоб до вірусу не приєдналася бактерійна інфекція. Температуру при вірусі не збивають – у ній віруси гинуть. Ну, і дуже важливо, щоб лікар враховував ваші хронічні захворювання, якщо, наприклад, слабке серце – щоб призначив підтримувальні препарати».