Мусій заявляє, що готовий звітувати про свою діяльність у парламенті

Міністр охорони здоров'я Олег Мусій заявляє, що готовий прозвітувати про свою діяльність у Верховній Раді, просить надати йому таку можливість і називає інформацію про свою відставку фейком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

"Я заяву про відставку не писав", - сказав Мусій, зазначивши, що він та його команда мають принципову позицію щодо боротьби зі зловживаннями, які були у МОЗ як в одному із найкорумпованіших міністерств, зокрема в питанні держзакупівель.

"Усі ви зараз стаєте свідками дискредитації МОЗ і міністра шляхом як публічної дискредитації за допомогою ЗМІ, які публікують замовні статті, а також підкилимної дискредитації, у першу чергу тих дій, які проводить МОЗ", - сказав він.

Мусій нагадав, що два місяці тому у ВР був зареєстрований проект постанови про його відставку двома позафракційними депутатами. За його словами, це сталось після того, як підпорядковане йому відомство зробило спробу повернути до державної власності завод "Індар". "Адже завод "Індар", на жаль, перетворився з виробника інсуліну на торговельну прокладку, котра брала участь у тендерах і відмивала таким чином кошти. Проти керівництва заводу "Індар" порушено на сьогодні як мінімум дві кримінальні справи - за перевищення службових повноважень і за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах", - сказав міністр.

За словами Мусія, за останні два тижні на нього та МОЗ "вилита величезна кількість бруду". "Це, безумовно, є супротивом моїй принциповій позиції щодо очищення від мафії МОЗ", - наголосив Мусій і зауважив, що всі мітинги з вимогою його відставки є проплаченими, що підтверджували самі їхні учасники.

Крім того, міністр наголосив, що в нього є заступники, призначені за партійною квотою, що є неприпустимим. "Партійні квоти, по суті, вбивають наміри провести реформи, побудувати щось нове, бо приходять непрофесіонали, яких нав'язують», - сказав Мусій. За його словами, зокрема його перший заступник зволікав з оголошенням про проведення тендерів. "Після щоденного нагадування протягом цілого місяця подано документи на оголошення тендерів... Я написав відповідне подання до прем'єр-міністра про оголошення догани та про звільнення таких чиновників, які не здатні керувати тендерними закупівлями, з посади заступника міністра охорони здоров'я", - сказав Мусій.

Він нагадав, що вже звільнено «тендерну мафію», яка розкрадала 2 млрд грн щороку у Держслужбі лікарських засобів, і зараз цією службою керує професійна людина.

Мусій наголосив, що він має принципову позицію, яку планував озвучити на засіданні ВР минулої п'ятниці, але в нього стався гіпертонічний криз і його забрала «швидка».

"Зараз я знаходжусь у відносно нормальному здоров'ї і абсолютно готовий виступити перед усією ВР і прошу їх надати мені можливість не голосувати у вівторок без мене постанову про відставку, а дати мені можливість донести усім депутатам та всьому суспільству те, що відбувається у системі охорони здоров'я та у владі. Я абсолютно готовий до чесної бесіди з ВР і виступу перед усім українським народом. Я думаю, що робитиму це також і на Майдані", - зазначив Мусій.

За словами міністра, для ефективної роботи міністерства потрібні зусилля всього суспільства.

Мусій заявив, що має принципову позицію, що лише після узгодження з усіма зацікавленими сторонами та з народом потрібно запускати в дію нову європейську модель системи охорони здоров'я.