Епідемія грипу добралася до Рівненщини

Епідемія грипу розповсюджується по Україні, - тепер до переліку областей, охоплених недугою, додалася Рівненська область.

У місті Кузнецовськ усі школи закрили на карантин, крім того, під загрозою закриття шкіл ще в трьох районах області. Подібна ситуація на Дніпропетровщині - там вже не працюють 27 шкіл.

А в Лубнах на Полтавщині через епідемію продовжили канікули до 9 лютого. Загалом за останній тиждень кількість хворих на грип збільшилася майже на чверть.

Найбільше хворіють у Києві, Львові і Вінниці. Щоб уникнути ускладнень, медики радять не займатися самолікуванням, а звертатися до фахівців.

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