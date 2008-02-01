Епідемія грипу добралася до Рівненщини
14:41, 01 лютого 2008Країна
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У місті Кузнецовськ усі школи закрили на карантин, крім того, під загрозою закриття шкіл ще в трьох районах області. Подібна ситуація на Дніпропетровщині...
Епідемія грипу розповсюджується по Україні, - тепер до переліку областей, охоплених недугою, додалася Рівненська область.
У місті Кузнецовськ усі школи закрили на карантин, крім того, під загрозою закриття шкіл ще в трьох районах області. Подібна ситуація на Дніпропетровщині - там вже не працюють 27 шкіл.
А в Лубнах на Полтавщині через епідемію продовжили канікули до 9 лютого. Загалом за останній тиждень кількість хворих на грип збільшилася майже на чверть.
Найбільше хворіють у Києві, Львові і Вінниці. Щоб уникнути ускладнень, медики радять не займатися самолікуванням, а звертатися до фахівців.
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