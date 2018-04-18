З координацією медзабезпечення зони АТО існують проблеми - Мусій

Міністр охорони здоров'я України Олег Мусій вважає, що питання медичного забезпеченням зони антитерористичної операції (АТО) має бути обговорене на рівні Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це він сказав під час прес-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України.

За словами міністра, повернувшись із Харківської області він констатує, що існують великі питання щодо координації діяльності медичних служб на низовому рівні.

«У Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону у Харкові все добре, висококваліфіковані спеціалісти надають медичну допомогу пораненим. У Ізюмській міській лікарні, лікарям складно надавати допомогу – є неузгодженість з бюджетами, з доставкою медикаментів. І тільки дякуючи позиції небайдужих громадян вдається лікарню майже повністю забезпечувати апаратурою і медикаментами. Як працюватимуть цивільні заклади охорони здоров’я після закінчення боротьби з тероризмом – невідомо. У них практично вичерпаний річний бюджет», - сказав Мусій.

«Тому я вважаю, що питання медичного забезпечення зони боротьби з тероризмом і подальшої розбудови системи охорони здоров’я потребує обговорення і реагування на Раді національної безпеки і оборони», - наголосив він.

Мусій також відзначив, що відомча медицина демонструє неефективність. «Доцільно було б щоб Міністерство оборони взяло на себе повну відповідальність за медичну службу на передовій і скоординувало діяльність усіх інших міністерств і відомств», - вважає міністр.