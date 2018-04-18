З координацією медзабезпечення зони АТО існують проблеми - Мусій
Відомча медицина демонструє неефективність. Доцільно було б щоб Міністерство оборони взяло на себе повну відповідальність за медичну службу на передовій
Міністр охорони здоров'я України Олег Мусій вважає, що питання медичного забезпеченням зони антитерористичної операції (АТО) має бути обговорене на рівні Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Про це він сказав під час прес-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України.
За словами міністра, повернувшись із Харківської області він констатує, що існують великі питання щодо координації діяльності медичних служб на низовому рівні.
«У Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону у Харкові все добре, висококваліфіковані спеціалісти надають медичну допомогу пораненим. У Ізюмській міській лікарні, лікарям складно надавати допомогу – є неузгодженість з бюджетами, з доставкою медикаментів. І тільки дякуючи позиції небайдужих громадян вдається лікарню майже повністю забезпечувати апаратурою і медикаментами. Як працюватимуть цивільні заклади охорони здоров’я після закінчення боротьби з тероризмом – невідомо. У них практично вичерпаний річний бюджет», - сказав Мусій.
«Тому я вважаю, що питання медичного забезпечення зони боротьби з тероризмом і подальшої розбудови системи охорони здоров’я потребує обговорення і реагування на Раді національної безпеки і оборони», - наголосив він.
Мусій також відзначив, що відомча медицина демонструє неефективність. «Доцільно було б щоб Міністерство оборони взяло на себе повну відповідальність за медичну службу на передовій і скоординувало діяльність усіх інших міністерств і відомств», - вважає міністр.