Львівщина: змія вкусила хлопчика на дитячому майданчику

У райцентрі Сколе на Львівщині 11-річний хлопчик постраждав від укусу змії під час перебування на дитячому майданчику.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, небезпечна подія сталася 28 червня.

Як зазначається у повідомленні, о 16.35 до реанімаційного відділення Сколівської центральної районної лікарні було госпіталізовано 11-річного місцевого жителя, який під час прогулянки на дитячому майданчику отримав укус змії в стопу лівої ноги.

Потерпілого після надання необхідної медичної допомоги було переведено для подальшого лікування до реанімаційного відділення Західно-українського спеціалізованого дитячого медичного центру.

Стан потерпілої дитини на 6.00 ранку вівторка, 1 липня, є важким.