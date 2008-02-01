Англійські лікарі не хочуть лікувати старих та хворих

Цього місяця у Великій Британії буде прийнято новий кодекс державної охорони здоров`я у якому поряд з правами буде прописана "норма відповідальності" пацієнта - людей, які нехтують власним здоров`ям, будуть переносити у кінець списку очікування медичної допомоги. У пресі щодо цього з`явилися критичні відгуки, мовляв така норма обмежує права пацієнтів. Однак оприлюднене Daily Telegraph опитування серед лікарів Великої Британії засвідчило, що професійні медики прагнуть значного посилення санкцій. Більшість з них вважають, що слід обмежити надання медичної допомоги за державний кошт старим хворим британцям, а також людям, які ведуть нездоровий спосіб життя - алкоголікам, курцям та особам з надмірною масою тіла. На їхню думку, система охорони здоров`я країни нездатна лікувати безкоштовно усіх і кожного. Зокрема, 94 % опитаних лікарів заявили, що не варто трансплантувати печінку алкоголіку, який відмовляється пити. Їхній аргумент - якщо алкоголік збирається допитися до смерті - це дуже прикро, але якщо йому трансплантують печінку, яка була потрібна іншій людині, у якої був шанс вижити, то це трагедія. Кожен третій медик висловився за відмову у пільговій медичній допомозі літнім пацієнтам, якщо лікування не принесе стійкого позитивного результату.

Ці дані вразили благополучне британське суспільство і розпалили гострі дебати. Фахівці з біоетики назвали відмову за віковими критеріями "обурливою" та "ганебною". Рішення лікаря має прийматися щоразу індивідуально, і не морально відмовляти у лікуванні на будь-яких інших підставах. "Якщо 90-річний пацієнт потребує операції на стегні, вона має бути проведена. Так, вони можуть померти у будь-який час, але грати у Бога - не наша робота," - висловлюються опоненти.

Але факт лишається фактом - вже сьогодні щодесята лікарня відмовляє у хірургічних операціях курцям та пацієнтам з ожирінням. У Британії добре вміють рахувати гроші. Ожиріння обходиться британським платникам податків у 7 млрд фунтів щороку. На лікування хвороб, спричинених курінням - раку, бронхіту, емфіземи - 1,7 млрд фунтів, стільки ж на хвороби, пов`язані з алкоголізмом.

За матеріалами www.inopressa.ru