Чоловік умисне заразив жінку СНІДом: порушено кримінальну справу

У Запорізькій області порушено кримінальну справу проти місцевого жителя, який заразив жінку СНІДом.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокурора Запорізької області Борис ДВОРНИЙ, факт умисного зараження був виявлений прокуратурою в ході перевірки дотримання вимог Закону "Про попередження зростання захворюваності на СНІДом і соціальний захист населення" в діяльності місцевих держадміністрацій і установ охорони здоров`я.

"У ході даної перевірки було встановлено, що житель Бердянського району, достовірно знаючи, що є носієм ВІЛ, не вжив необхідних профілактичних заходів, не попередив свою співмешканку про те, що є ВІЛ-інфікованим, і заразив її", - розповів Б.ДВОРНИЙ.

За його словами, стосовно чоловіка порушено кримінальну справу за ч.2 ст.130 Кримінального кодексу України (зараження людиною, яка знала про те, що є носієм ВІЛ, іншої людини). Як покарання дана стаття передбачає позбавлення волі на термін від 2 до 5 років. Ведеться слідство.