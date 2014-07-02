Затверджено перелік медичних виробів, ввезення яких оподатковуватиметься ПДВ за ставкою 7 %

Як передає кореспондент УНІАН, уряд затвердив перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків. Постанову № 216 ухвалено 1 липня 2014 року. Проект постанови розроблено за участі фахівців МОЗ України та Держлікслужби.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 118 «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків» діяла 01 липня 2014 року, таким чином виникла необхідність затвердження нового переліку медичних виробів, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків.

Затвердженою cьогодні Постановою передбачено запровадження зниженої ставки податку на додану вартість на всі медичні вироби, що відповідає підходу Європейського Союзу, відображеному в Директиві Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість. Відповідно до статті 98 зазначеної Директиви, знижені ставки застосовуються лише до поставки товарів або послуг за категоріями, визначеними в Додатку III, у якому, серед іншого, наведена фармацевтична продукція, медичне обладнання, допоміжні та інші пристрої.

Належність виробів до категорії «медичний виріб» буде підтверджуватися документом, який відповідно до законодавства України дозволяє обіг медичного виробу.

Слід зазначити, що такий підхід, на відміну від діючої редакції переліку, нівелює корупційні чинники, оскільки митні органи не будуть визначати, до якої саме групи за УКТЗЕД відноситься медичний виріб при визначенні ставки податку.