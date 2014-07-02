Ввезення в Україну ліків для військових звільнили від податку

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 261 народний депутат з 319 зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно із законом, тимчасово, на період проведення антитерористичної операції і/або введення військового положення, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України і постачання на митну територію України: спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (подшлемы, амортизатори), які класифікуються у товарній підкатегорії 6506 10 80 00 згідно з УКТ ЗЕД; бронежилети, які класифікуються у товарній підкатегорії 6211 43 90 00 згідно з УКТ ЗЕД), виготовлені у відповідності з військовими стандартами або військовими умовами для потреб правоохоронних органів, Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України, інших суб'єктів, які здійснюють боротьбу з тероризмом у відповідності з законом; лікарські засоби та медичні вироби, призначені для використання закладами охорони здоров'я для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення АТО і/або введення військового положення дістали поранення, контузію або інше ушкодження здоров'я.