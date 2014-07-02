Збільшення концентрації вітаміну D запобігає ранній смерті від хвороб серця і раку

За словами Паоло Боффетта, директора Інституту трансляційної епідеміології та співробітник Ракового інституту Тиш, розповідає meddaily.ru з посиланням на News-medical.net, раніше вітамін D вже пов'язували зі зниженням ризику гіпертонії, діабету і стоншування кісток. Вітамін D особливо допомагає літнім людям.

Шкіра виробляє вітамін на сонці. Але його можна отримати з їжею або добавками. Літні люди зазвичай рідше за молодь бувають на сонці. Тому фахівці радять їм пити Бади. Вчений проаналізував дані восьми досліджень, що включали 26018 чоловіків і жінок 50-79 років. Спостереження показало, що 6695 людей померли за час дослідження. 2624 осіб померли від серцево-судинних хвороб, 2227 - від раку.

Порівнюючи найвищу і найнижчу концентрації вітаміну D, вдалося встановити: ризик смерті у групі з низькою концентрацією був в два рази вищий, ніж у групі з високою концентрацією. Якщо зроблені висновки підтвердяться, то експерти будуть рекомендувати додавання вітаміну в продукти харчування.