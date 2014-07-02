Чим корисна кукурудза

Кукурудза належить до сімейства злакових і є єдиним представником роду Кукурудза. Її корисні властивості не поступаються іншим злаковим, вміст вітамінів і мікроелементів робить її корисною, пише tvoymalysh.com.ua.

Вітамінний склад зерен кукурудзи відповідає майже всім вимогам нашого організму. У ній міститься:

Бета-каротин (вітамін А),

вітаміни групи В

аскорбінова кислота - вітамін С

токоферол - вітамін Е

філохінон - вітамін К. до Речі, філохінон необхідний для нормальної роботи серцево-судинної системи, допомагає для кращого згортання крові, що особливо важливо для дітей, які схильні до різних травм.

У кукурудзяних зернах міститься багато калію, майже 270 мг на 100 г зерняток. Є так само магній, кальцій, фосфор.

Дуже важливі мікроелементи, що містяться в кукурудзі це: марганець, залізо, селен, цинк.

Кукурудза, не дивлячись на досить велику калорійність - 86 кКал, допомагає схуднути, за рахунок зниження апетиту. Велика кількість щільної клітковини, навантажуючи ШКТ, викликає відчуття ситості.

Кукурудза і продукти з неї - борошно, олія та ін, сприяють очищенню організму від «поганого» холестерину, завдяки вмісту в ній поліненасичених кислот.

Завдяки сечогінним властивостям кукурудза сприяє зменшенню набряків, що важливо особливо для вагітних жінок.

В народній та офіційній медицині використовують не тільки зернятка кукурудзи. Особливо цінними вважаються кукурудзяні рильця - волоски зеленуватого кольору. Настої з кукурудзяних рилець підвищують жовчовиділення і допомагають при різних захворювання печінки і жовчного міхура.