Голова Держлікслужби відмовився від усіх своїх радників

Голова Державної служби України з лікарських засобів Михайло Пасічник звільнив усіх своїх позаштатних радників, проте нових призначень наразі не зробив.

Як повідомила прес-служба відомства, відповідний наказ був підписаний наприкінці червня.

«Таким чином, станом на 2 липня 2014 року в Держлікслужбі України відсутні радники голови на громадських засадах», - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі нагадали, що згідно із законом «Про центральні органи виконавчої влади» штатні радники можуть працювати виключно в міністерствах.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Кабмін звільнив голову Держлікслужби Олексія Соловйова. Міністр охорони здоров'я Олег Мусій неодноразово заявляв, що голова Держлікслужби і його перший заступник Демченко повинні подати у відставку, оскільки вони замішані у корупційних схемах. На початку червня Кабмін призначив колишнього заступника міністра охорони здоров'я з питань фармринку Михайла Пасічника головою Держлікслужби.