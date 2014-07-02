З початку АТО поранено 619 українських військових

З початку проведення антитерористичної операції на сході України загинуло 200 і поранено 619 військовослужбовців зведених сил, які беруть участь у ліквідації терористичних угрупувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, зокрема, із вказаної кількості загиблих - 150 військовослужбовців Збройних сил, 7 співробітників СБУ, 6 прикордонників, 13 бійців Національної гвардії МВС України і 24 співробітника міліції.

Також Лисенко зазначив, що з початку припинення перемир'я загинуло п’ятеро і поранено 31 військовослужбовця, які брали участь в АТО.

Як повідомляв УНІАН, АТО в Луганській та Донецькій областях проти російських бойовиків проводиться з 15 квітня.

Пізно ввечері 30 червня президент Петро Порошенко за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України ухвалив рішення зупинити дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі, введеного 20 червня. Всі 10 днів терористи не припиняли атак і нападів на українських силовиків та прикордонників.