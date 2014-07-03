У Київському центрі клінічної медицини у Києві безкоштовно лікуватимуть дітей зі сходу України

У Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» у Києві безкоштовно лікуватимуть дітей, які переселилися зі сходу України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.

У відкритті багатопрофільного дитячого стаціонару у медичному закладі взяла участь дружина президента України Марина Порошенко. Вона підтримала рішення про відкриття та доступність цієї установи для всіх, хто потребує обстеження, діагностики та лікування.

«Україна потребує нової соціальної політики. Реформа медицини, її доступність є дуже важливою для всіх громадян», - наголосила дружина президента.

Порошенко оглянула приймальне відділення, палати стаціонару, операційне та реанімаційне відділення дитячого стаціонару.

Разом з колективом медичної установи дружина глави держави виступила з ініціативою, щоб поліклініка та лікарня на безкоштовній основі приймали дітей - переселенців зі сходу України.

Порошенко розповіла про свої враження від відвідування таборів переселенців та спілкування з дітьми, що змушені були виїхати з Луганської та Донецької областей.

«Ці діти, як правило, потребують психологічної допомоги і медичного огляду, багато з них мають хронічні хвороби. Держава повинна забезпечити їм доступ до медицини», - підкреслила Порошенко.

Вона вважає за доцільне проводити медичний огляд всіх переселенців, які були змушені виїхати зі східних областей, в першу чергу дітей.

Директор Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Дмитро Дячук повідомив, що колектив закладу вирішив спрямувати на допомогу переселенцям свою одноденну зарплату - 165 тис. грн.

За словами Дячука, розроблено програму мобільних бригад спеціалістів медустанови, які виїдуть до таборів переселенців у Київській області та будинків, де вони розселені, для проведення консультацій і профілактичних оглядів дітей.

Контакти таборів та волонтерів, що опікуються проблемами переселенців, передала лікарні уповноважений президента із врегулювання ситуації на сході Ірина Геращенко, яка разом з Порошенко відвідала медустанову. Вона також підтримала ініціативу колективу лікарні про надання безкоштовних послуг дітям переселенців.

«Ненормально, що ми мали закриті лікарні. Добре, що нова влада прийняла рішення про можливість лікування у «Феофанії» наших важкопоранених вояків, і логічним кроком виглядає допомога в подібних медичних установах і переселенцям», - наголосила Геращенко.