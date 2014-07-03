«Лікарі без кордонів» передали медикаменти лікарням Донеччини

Як повідомили УНІАН у МОЗ, отримані шприци, антибіотики, носилки, бинти і інші перев'язувальні матеріали допомогли лікарям в наданні медичної допомоги потерпілим в ході бойових дій. Планується також подальша допомога організації в медичному забезпеченні області.

«Наша команда уважно стежить за потенційними медичними потребами в Донецькій і Луганській областях і готова надати додаткову допомогу у разі потреби, - відзначив Стефан Прево, керівник місії «Лікарі без кордонів» в Україні. – Організація перебуває в постійному контакті з медичним персоналом центральних лікарень Донецька і Луганська на випадок, якщо їм знадобиться додаткова підтримка».