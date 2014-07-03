МОЗ пропонує відстрочити на рік оцінку відповідності зареєстрованих в Україні медвиробів

Відповідний проект постанови «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України» було винесено на громадське обговорення і опубліковано на сайті МОЗ.

«Впровадження і виконання проекту постанови дасть змогу запровадити перехідний період від процедури державної реєстрації медичних виробів до процедури оцінки відповідності», - йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови.

У МОЗ вважають, що у разі ухвалення рішення залишити ситуацію без змін можуть виникнути труднощі у підприємців під час проходження процедури оцінки відповідності у зв'язку з відсутністю достатньої кількості національних стандартів, що відповідають європейським вимогам. Також можуть виникнути проблеми з постачанням на ринок України високотехнологічних медичних виробів, які вже є в країнах ЄС.

Таким чином, у разі відстрочення оцінки відповідності до 1 липня 2015 року, як пропонує міністерство, підприємці зможуть впровадити на виробництвах системи управління якістю, затвердити національні стандарти, відповідні європейським гармонізованим стандартам, а значить у пацієнтів не виникне проблем з купівлею медичних виробів, які можуть не пройти процедуру оцінки.

Відстрочити оцінку реєстрації МОЗ пропонує, продовживши дію постанови Кабміну №1497 «Про затвердження Порядку державної реєстрації медичної техніки і виробів медичного призначення» від 9 листопада 2004 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр охорони здоров'я Олег Мусій заявив, що фармацевтична галузь України має бути і буде адаптована до європейської. За його словами, вже найближчим часом делегація України відбуде до Брюсселя, щоб підписати відповідний меморандум і план дій щодо повної адаптації українського фармацевтичного законодавства до законодавства і директив ЄС.

Менш як місяць тому МОЗ вийшло з ініціативою внести ряд змін до регулювання фармринку України. Зокрема, МОЗ ініціює скасування реєстрації активного фармацевтичного інгредієнта (сировини), а також скасування перереєстрації лікарських засобів, яка відбувається в Україні кожні п'ять років для зареєстрованих лікарських засобів, що мають сертифікат GMP.